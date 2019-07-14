من وراء الفوضى ألأمنية في العراق ؟

2019/07/14 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / طارق عيسى طه… يتكرر هذا السؤال كل يوم بل كل ساعة بعد انتشار اخبار الفوضى ألأمنية , ليس الدواعش فقط هم السبب في انتشار الفوضى ألأمنية التي هددت ولازالت تهدد أموال وثروات الشعب العراقي بعد قيامها بزهق الارواح فالنظام الذي يحكم العراق من بقايا أثار برايمر الذي وضع بذرة الفساد قبل مغادرته العراق […]

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