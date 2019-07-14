غرق شاب سامرائي في دهوك

2019/07/14 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ غرق شاب من أهالي سامراء في مياه كلي شيرانة، بينما كان يزور محافظة دهوك للسياحة.وأعلن المتحدث باسم شرطة دهوك، هيمن سليمان، في تصريح صحفي بأن سائحاً عربياً اسمه (مصطفى فوزي أحمد) يبلغ من العمر 20 عاماً، قد سقط في الساعة 12 من ظهر اليوم، الأحد 14 تموز 2019، في الماء في […]

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