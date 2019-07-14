الخزعلي يغرد: كركوك عراقية .. نقطة راس سطر

2019/07/14 | 15:45

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بغداد اليوم - بغداد

قال الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاحد 14 تموز 2019، إن محافظة كركوك عراقية، في رد على ما يبدو على تصريحات اعتبرتها كردستانية الانتماء.وذكر الخزعلي في تغريدة مقتضبة على موقعه بتويتر تابعتها (بغداد اليوم)، أن "كركوك عراقية ..



نقطة راس سطر".وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أصدر، السبت، 13 تموز، 2019، بيانا أكد فيه ان الكرد لن يساوموا على كردستانية كركوك.ودعا بارزاني خلال البيان، "لحل مشاكل كركوك من خلال بغداد واربيل "، مطالباً "بعدم استمرار الوضع في كركوك كما هو الان".وتابع قائلا: "نحن لن نساوم على هوية كركوك ويجب أن تصبح أنموذجا للتعايش".ورأى أن "مشكلة كركوك لاتتعلق بمشاكل حزبين أو أطراف سياسية فقط، وانما هي موضوع سياسي وتاريخي قديم ومتعدد الابعاد".وطالب زعيم الحزب الديمقراطي، "بحل المشاكل الإدارية والأمنية في كركوك بالاستفادة من العلاقات الإيجابية بين أربيل وبغداد في الوقت الراهن".

بغداد اليوم - البصرة

قالت قيادة شرطة البصرة، الأحد، 14 تموز، 2019، إن جميع الشركات الامنية في المحافظة تعمل تحت سلطة القانون وتخضع للتفتيش والتدقيق المكثف في السيطرات.

وقال مسؤول اعلام القيادة العميد باسم المالكي لـ(بغداد اليوم)، إن "جميع ال

بغداد اليوم - متابعة

قال النائب ديار برواري، الأحد، 14 تموز، 2019، إن الحكم الجمهوري في العراق تعامل مع القضية الكردية بالحديد والنار.

وذكر برواري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الشعب العراقي وخاصة الكرد لم یتعرضو الی الظلم والقتل والاعت

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت الهيأة العليا للحج والعمرة، الاحد (14 تموز 2019)، ارتفاع عديد الحجاج الواصلين الى السعودية الى 3838 حاجاً.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "عدد الحجاج الذين وصلوا الى المدينة المنورة منذ انطلاق عملية

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