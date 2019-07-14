2019/07/14 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبلغ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت السبت نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أنه سيتم تسليم ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق إذا قدمت طهران ضمانات أنها لا تنتهك العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عبر توجهها إلى سوريا.وأضاف أن وزير الخارجية الإيراني “يريد حل القضية ولا يسعى إلى التصعيد”.وطالب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بريطانيا تعرض الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية شرط ألا تتجه إلى سوريا النعيم نيوز.

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