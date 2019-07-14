2019/07/14 | 15:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، ضبط 5 عناصر إرهابية كانت تخطط لتنفيذ هجمات “تستهدف المتظاهرين السلميين”، باستخدام عبوات متفجرة.وحسب بيان وزارة الدفاع الجزائرية، فإن الأمر يتعلق بـ”إرهابيين غير مبحوث عنهم، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة”.وأضاف البيان: “تبعا للعمليات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجزائر..



ضبط خلية إرهابية خططت لهجمات ضد متظاهرين وكالة خطوة برس.

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