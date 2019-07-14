المعموري: وزارة الاتصالات ربحية في كل العالم إلا في العراق فهي تعاني مديونية كبيرة

2019/07/14 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عضو لجنة الخدمات النيابية، برهان المعموري، إن وزارة الاتصالات تعتبر في معظم دول العالم من الوزارات الربحية، أما في العراق فإن الأمر معكوس تماماً، إذ أن هذه الوزارة تعاني من المديونية بسبب حجم الفساد المهول الموجود فيها.

وأوضح المعموري، انه من خلال المتابعة المستمرة لأداء الوزارات، تأشر وجود مافيات فساد تقودها حيتان كبيرة تقف بوجه انعاش الاقتصاد العراقي، مبيناً ان هذه المافيات تمنع بمختلف الوسائل والطرق غير المشروعة الشركات الوطنية من الاعتماد على خبراتها الذاتية وامكاناتها الكفوءة المتميزة، للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت المعموري إلى أن وزير الاتصالات ذكر خلال استضافته في لجنة الخدمات النيابية أنه يتعرض للابتزاز وضغوطات كبيرة من قبل جهات سياسية محددة، وبعض الجهات الخارجية، وعدد من شركات الاتصالات.

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