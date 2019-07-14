نائب يكشف عن تحركات برلمانية لتمرير قانون تنظيم عمل المدارس الأهلية

2019/07/14 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الأحد، عن تحركات لتمرير قانون لتنظيم عمل المدارس الأهلية، مبينا ان مسودة القانون تتضمن تخصيص

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