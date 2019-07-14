ميركل تمتدح منفذي محاولة اغتيال هتلر...

2019/07/14 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعتبرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، منفذي محاولة اغتيال الزعيم النازي، أدولف هتلر، بـ"القدوة"، مشددة على ضرورة مقاومة اليمين المتطرف في البلاد بكل حسم.

وشددت

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