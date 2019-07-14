خالد العبيدي يتعرض الى انقلاب داخل حزبه من محمد الخالدي … استقالة ١2 عضوا : مهزلة حزبية جديدة!

2019/07/14 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق قدم 12 عضوا استقالة “جماعية” من الامانة العامة لحزب بيارق الخير تضامنا مع رئيس الكتلة خالد العبيدي الذي انسحب اثر تفرد الامين العام للحزب النائب محمد الخالدي باتخاذ القرارات دون الرجوع لأعضاء الأمانة العامة .وذكرت مصادر خاصة ان العبيدي طلب من اعضاء حزب بيارق الخير الانسحاب وترك الخالدي الذي يقود نوعا […]

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