اندلاع حريق داخل محال للأثاث والسيراميك وسط البصرة

2019/07/14 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ البصرة… أعلن مصدر في شرطة البصرة، اليوم الأحد، اندلاع حريق داخل محال للسيراميك ومعارض للأثاث وسط المحافظة.وأفاد المصدر في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، بإن “حريقاً اندلع داخل محال للسيراميك ومعارض للأثاث في شارع كازينو لبنان وسط البصرة”.وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن “فرق الدفاع المدني […]

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