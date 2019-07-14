2019/07/14 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الاحد، ان الحكومة ستعمل على انجار مشاريع للسكك الحديد وأخرى لتطوير قطاعات النفط والغاز والصحة والتربية.





وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية استقبل في بغداد، اليوم، نائب الامين العام للعتبة الحسينية المقدسة حسن رشيد والوفد المرافق له”.

أضاف، ان “نائب امين العتبة الحسينية نقل تحيات العتبة وامينها العام وشكرهم للجهود التي يبذلها نائب رئيس الوزراء وزير المالية في دعم مشاريع العتبة والتي تخدم المواطنين بصورة عامة وكذلك الزائرين”.





واستعرض اللقاء، “أهم المشاريع التي تقوم بها العتبة وكذلك المشاريع المخطط لانجازها خلال السنوات القادمة والتي ستقدم الخدمات الى العديد من المحافظات”.

من جانبه، شكر وزير المالية، الوفد على “العرض الذي قدمته العتبة لمشاريعها التي تتماشى مع اولويات الحكومة الاتحادية ووزارة المالية من حيث التركيز على قطاعات التربية والصحة والسكن”، مؤكداً انه “سيدعم تلك المشاريع لما تقدمه من خدمات مباشرة الى المواطنين”.

وتابع البيان، انه “تم تقديم دراسات لبعض المشاريع والتي ستنفذ لاحقا للسنوات القادمة عن طريق الشركات العالمية الرصينة وخصوصا الصينية حيث رافق الوفد ممثلين عن شركة البناء الصينية الهندسية الثالثة وشركة بروتكنيك البريطانية وهما من كبريات الشركات في الصين وبريطانيا”.

وأشار البيان الى ان “وزير المالية تحدث عن تطابق اولويات العتبة مع اولويات الحكومة من خلال التركيز على القطاعات الخدمية والمناطق الاكثر محرومية”، مبينا ان “الحكومة ستعمل بشكل جدي لانجار العديد من المشاريع الستراتيجية والتي تتعلق بالسكك الحديد وتطوير قطاعي النفط والغاز والاهتمام بالقطاعين الصحي والتربوي”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

18

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية يكشف عن مشاريع للسكك الحديد وأخرى لتطوير النفط والصحة والتربية) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية يكشف عن مشاريع للسكك الحديد وأخرى لتطوير النفط والصحة والتربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).