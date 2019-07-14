صالح يبحث مع محافظ السليمانية الاوضاع الخدمية والادارية

2019/07/14 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاحد، محافظ السليمانية هافال أبو بكر، وبحث معخ الاوضاع الخدمية والادارية في المدينة.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الخدمية والادارية في المدينة”.





وأضاف، انه “تم التأكيد على اهمية مضاعفة الجهود لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، فضلاً عن متابعة انجاز المشاريع التي تصب في مصلحة اهالي المحافظة”.

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