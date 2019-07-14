2019/07/14 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أكد القيادي التركماني في كركوك النائب السابق محمد البياتي , الاحد , ان التركمان لن يسمحوا بأي شكل من الأشكال بعودة الأوضاع في المحافظة لما قبل تشرين اول 2017 , مبينا ان تسمية المرشح لمنصب المحافظ لابد وان يتم الاتفاق عليه من كافة مكونات كركوك .وقال البياتي في تصريح لـ / […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي تركماني: البيشمركة “حرس للاقيلم” ولن نسمح بعودة الأوضاع إلى ما قبل 2017 في كركوك ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي تركماني: البيشمركة “حرس للاقيلم” ولن نسمح بعودة الأوضاع إلى ما قبل 2017 في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).