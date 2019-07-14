الحشد الشعبي: إرادة النصر مقدمة لعمليات مستمرة ضد الإرهاب

2019/07/14 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد المعاون العملياتي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي عدنان إبراهيم محسن، الأحد، أن عمليات {إرادة النصر} تُعَدُّ مقدمة لعمليات مستمرة ضد الإرهاب.

وقال محسن في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "عمليات إرادة النصر التي انطلقت الاسبوع الماضي هي خطوة أولى ومقدمة لعمليات مستمرة في مناطق الإرهاب"، مبينا أن "عملية إرادة النصر شهدت الدخول إلى المناطق التي استقر فيها الإرهاب".وأضاف محسن، أن "الحشد الشعبي والقوات الأمنية يعملان فريقا واحدا لتطهير اي منطقة يوجد فيها الإرهاب".انتهى

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