السلطات الجمركية تحبط محاولة لتهريب 16 سيارة الى العراق

2019/07/14 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت السلطات الجمركية في جمرك بوابة البصرة، الأحد، عن احباط محاولة تهريب 16 سيارة الى داخل العراق.

وقالت هيئة الجمارك في بيان تلقت {الفرات نيوز}، نسخة منه، إن "السلطات الجمركية في جمرك بوابة البصرة تمكنت اليوم الأحد وبالتعاون مع شرطة الجمارك من ضبط ١٦ سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة".واضافت ان "السيارات كانت مخفية داخل ٤ حاويات حجم٤٠ قدم في محاولة لتهريبها"، مشيرة الى ان "ضبطها تم من قبل لجنة الكشف بالتعاون مع شرطة الجمارك العاملة بالمنفذ."وأكدت الهيئة "إحالتها للقضاء لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها".انتهى

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