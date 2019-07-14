مجلس الايزيديين في المانيا يحيي ذكرى الإبادة الايزيدية في شتوتغارت

2019/07/14 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شتوتغارت اعلن المجلس الاستشاري الأيزيدي في المانيا “سنترال راد” عن إحياء الذكرى الخامسة للابادة الجماعية الايزيدية في مدينة شتوتغارت جنوب المانيا يوم الثالث من اغسطس المقبل.تم النشر بواسطة ‏‎ZÊD – Zentralrat der Êzîden in Deutschland‎‏ في الاثنين، ١٧ يونيو ٢٠١٩ المجلس قال في بيان صحفي تلقت ايزيدي نسخة منه انه “بعد مرور …

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