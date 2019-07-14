البارزاني و”فضيحة” النفط

2019/07/14 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / حسن حامد سرداح… قبل ايام حدثني زميل مقرب عن مسؤول في احدى الحكومات المحلية يرتدي خاتما حصل عليه من “احد الدجالين” مقابل عشرين الف دولار، يستخدمها للحفاظ على منصبه وحمايته من الحرج اثناء اللقاءات التلفزيونية، لم استطع حينها السيطرة على نوبات الضحك التي سمعها جميع من كان بقربي، ليس لغرابة الموقف أبدا، انما […]

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