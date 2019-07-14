2019/07/14 | 15:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الجمركية في جمرك بوابة البصرة، اليوم الأحد، عن إحباط محاولة تهريب 16 سيارة الى داخل العراق. وقالت هيئة الجمارك في بيان لها ، إن “السلطات الجمركية في جمرك بوابة البصرة تمكنت اليوم الأحد وبالتعاون مع شرطة الجمارك من ضبط ١٦ سيارة دون الموديل المسموح بأستيراده في مخالفة للقرارات والتعليمات النافذة”.وأضافت , أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجمارك تحبط محاولة تهريب سيارات إلى العراق النعيم نيوز.

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