تفجير منزل داعشي على ايدي مجهولين غربي الانبار

2019/07/14 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني في قيادة شرطة الانبار، اليوم الاحد، بان مسلحين مجهولين فجروا منزل أحد عناصر إرهابي داعش غربي مدينة الرمادي.وقال المصدر، إن "مسلحين مجهولين طوقوا منزل يعود لأحد عناصر عصابات داعش الاجرامية في منطقة حي البكر وسط قضاء هيت غربي مدينة الرمادي، دون وقوع اي اصابات بشرية سوى أضرار مادية جسيمة لحقت بالمنزل المستهدف".

وأضاف، أن "عملية تفجير المنزل جاءت أثر معلومات تفيد بعودة اسرة المستهدف الى منزله، مبينا أن القوات الامنية اغلقت مكان الحادث ونفذت عملية دهم وتفتيش لمنطقة الحادث بحثا عن المتورطين الذي لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

يذكر ان هنالك مساعي لبعض شيوخ القضاء اعادة اسر 25 داعشيا الى مناطق سكناهم المحررة في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الرمادي.



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