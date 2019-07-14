محمود الصباغ - إسرائيل من الداخل:يهودية الدولة،والانقلاب الإشكنازي

2019/07/14 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمود_الصباغ ماذا يريد الأثيوبيون اليهود الإسرائيليون؟حثالة الفكر الديني المتزمت و رعاع المدارس القومية الفاشية.يريدون حلّ صراعهم الطبقي على حيز ليس ملكهم اصلاً؟إسرائيل من الداخل: يهودية الدولة ،الانقلاب الأشكنازيلايعد تكرار الحديث عن الصهيونية( كحركة استيطانية)، ولا عن إسرائيل(كدولة استيطانية،استولت على أرض الغير بالقوة ومازالت) تأملاً فكرياً نافلاً او استهلالاً فلسفياً، بل يعبر ،من بين أشياء عدي......

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