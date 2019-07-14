2019/07/14 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفضل_شلق لا مجتمع من دون دين.يتغيّر معنى الدين ومحتواه حسب الظروف.للضرورات المختلفة أحكام وقواعد مختلفة.كل مرحلة تفرض ضروراتها.لولا التغيّرات لما وجد رجال الدين ضرورة لإعادة تفسير الكتاب المقدس لمرات عديدة في المراحل المتتالية.الاعتراف بالتغيير والتحوّل هو اعتراف بالإسلام.إنكار التحوّل هو إنكار للإسلام.تغيّر معنى الكلمات والمصطلحات عبر العصور.تغيّر موضوع الدين عبر العصور.خدم أنظمة فكرية وسياسي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#الفضل شلق - الاستبداد ٢٧ – الدين عبء على المجتمع) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#الفضل شلق - الاستبداد ٢٧ – الدين عبء على المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).