2019/07/14 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية، الأحد، أن منفذ طريبيل الحدودي، يسجل إيراداً يومياً قيمته أكثر من مليار و500 مليون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ الحدودية: منفذ طريبيل يسجل ايراداً يومياً اكثر من مليار ونصف ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ الحدودية: منفذ طريبيل يسجل ايراداً يومياً اكثر من مليار ونصف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).