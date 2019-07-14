2019/07/14 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غير مطروح للنقاش

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تنفي الدخول في مفاوضات مع واشنطن بوساطة روسية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تنفي الدخول في مفاوضات مع واشنطن بوساطة روسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).