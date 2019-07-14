النصر تهدد بكشف اسماء محاصصي الدرجات الخاصة بـ”الغرف المظلمة

2019/07/14 | 16:38

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بغداد:سومر نيوز

هدد المتحدث باسم كتلة النصر النيابية فلاح الخفاجي، عن كشف اسماء الكتل السياسية المتحاصصة للدرجات الخاصة...

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