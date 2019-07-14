2019/07/14 | 16:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدهاء الأمريكي لإستعباد الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / خالد ابراهيم…
في عام 1991 أرسل نورمان شوارتزكوف، القائد العام لقوات التحالفالدولي الذي أخرج الجيش العراقي من ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الدهاء الأمريكي لإستعباد الشعب العراقي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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