الدهاء الأمريكي لإستعباد الشعب العراقي

2019/07/14 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب / خالد ابراهيم…

في عام 1991 أرسل نورمان شوارتزكوف، القائد العام لقوات التحالفالدولي الذي أخرج الجيش العراقي من ال...

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