2019/07/14 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC هدد المتحدث باسم كتلة النصر النيابية فلاح الخفاجي، عن كشف اسماء الكتل السياسية المتحاصصة للدرجات الخاصة، مشيراً الى ان بعض الكتل تعلن عن عدم رغبتها بالدرجات الخاصة وفي الغرف المظلمة شكلا آخر.وقال الخفاجي للمركز الخبري الوطني NNC، إن “موقف ائتلاف النصر من الدرجات الخاصة”، رافضاً “المحاصصة الحزبية والتسابق والتهافت […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النصر تهدد بكشف اسماء محاصصي الدرجات الخاصة بـ”الغرف المظلمة” المركز الخبري الوطني.

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