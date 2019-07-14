2019/07/14 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاحد، على ضرورة تقديم الرعاية والاهتمام بالصحفيين والأدباء والفنانين خاصة كبار السن منهم، موجها بادراج فقرة في الموازنة العامة للعام 2020 لدعم المبدعين وتوفير العناية الصحية للرواد.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، وزير الصحة والبيئة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يوجه بإدراج فقرة بموازنة 2020 لدعم المبدعين وتوفير العناية للرواد وكالة خطوة برس.

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