خلاطي يدعو الى إفساح المجال أمام المواطنين للترشيح للدرجات الخاصة

2019/07/14 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن كتلة تيار الحكمة حسن خلاطي، الحكومة بإفساح المجال امام المواطنين، للتقديم الى التعيين بالدرجات الخاصة.

ودعا خلاطي في تصريح، الى إبعاد ملف الدرجات الخاصة عن المحاصصة، ومنح الفرصة للمواطنين للتقديم من خلال بوابة الكترونية، واعتماد مبدأ تساوي الفرص أمام الجميع، ووضع ضوابط ومعايير لكل درجة من تلك الدرجات، مؤكدا ان لتيار الحكمة وجهة نظر بقضية التمديد لملف الدرجات الخاصة، وضرورة التزام الحكومة بالمدة الجديدة المحددة لحسم الملف، والبالغة أربعة أشهر.

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