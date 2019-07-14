قرداغ: انخفاض نسب النجاح بالمرحلة المتوسطة سببه الأسلوب الانتقامي بوضع الأسئلة

2019/07/14 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف عضو لجنة التربية النيابية هوشيار قرداغ، عن عدد من الأسباب التي أدت الى تدني نسب النجاح، في امتحانات المرحلة المتوسطة.

وعزا قرداغ في تصريح، انخفاض نسب النجاح، الى عدم صلاحية البنية التحتية، واعتماد أساليب وطرق قديمة في التدريس، تعتمد على الحفظ والتلقين، إضافة الى ما وصفه بالأسلوب الانتقامي المتبع من قبل اللجنة المكلفة بوضع الأسئلة للصفوف المنتهية، والتي لا تراعي مستوى الذكاء، ومدى الاستيعاب، مطالبا الحكومة والجهات المعنية، بتحمل مسؤولية النهوض بالواقع التربوي والتعليمي، عبر تطبيق البرنامج الحكومي، الذي يحمل خططا طموحة في هذا المجال.

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