مصرع شخص وإصابة اثنين بانفجارين وسط الصومال

2019/07/14 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وذكر مصادر اعلامية محلية في الصومال، أن "انفجارين مزدوجين وقعا، تبعهما إطلاق للنيران في دوسامارب وسط الصومال، الحادث أسفر عن مقتل شخص واحد

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