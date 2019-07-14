كمرك البصرة يحبط محاولة لتهريب 16 سيارة الى العراق

2019/07/14 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت السلطات الجمركية في جمرك بوابة البصرة، اليوم الأحد، عن احباط محاولة تهريب 16 سيارة الى داخل العراق.

وقالت هيئة الجمارك في بيان تلقت"العهد

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