النصر تهدد بكشف اسماء الكتل السياسية المتحاصصة للدرجات الخاصة بـ”الغرف المظلمة”

2019/07/14 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :محمد عزيز

هدد المتحدث باسم كتلة النصر النيابية فلاح الخفاجي، عن كشف اسماء الكتل السياسية المتحاصصة للدرجات الخاصة، مشيراً الى ان بعض الكتل تعلن عن عدم رغبتها بالدرجات الخاصة وفي الغرف المظلمة شكلا آخر.

وقال الخفاجي إن “موقف ائتلاف النصر من الدرجات الخاصة”، رافضاً “المحاصصة الحزبية والتسابق والتهافت على الدرجات الخاصة”.

وشدد الخفاجي على ضرورة “منح فرصة للكفاءات في بناء العراق ومؤسسات الدولة”، مشيرا الى ان “الكثير من الكتل السياسية تعلن عن عدم رغبتها بالدرجات الخاصة ولكن في الغرف المظلمة شكلا آخر”.

وهدد المتحدث باسم كتلة النصر، عن الكشف عن الكتل السياسية التي تحاصص على الدرجات الخاصة في “الغرف المظلمة” وفي العلن تطالب بالكفاءة والنزاهة.

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