ذي قار تخطط لشمول 167 الف اسرة جديدة ضمن الحماية الاجتماعية

2019/07/14 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ قالت مديرية العمل في ذي قار، اليوم الاحد، انها فتحت المجال لانضمام مجموعة جديدة من المواطنين الذين سبق وان تقدموا بطلبات للشمول بالحماية الاجتماعية منذ العام 2016 .وقال مدير العمل في ذي قار محمد الغزي في بيان تابعته “كلكامش برس” ، ان “الوزارة اطلقت قبل اسبوع البحث الاجتماعي للاسر التي تقدمت […]

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