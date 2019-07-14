باريس تلوم طهران وواشنطن وتحذر مما لا يحمد عقباه

2019/07/14 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، قرار طهران بخفض التزاماتها المتعلقة بالاتفاق النووي.

وقال لودريان، إن اتخاذ إيران قرارا بالتراجع عن بعض التزاماتها النووية يمثل سببا إضافيا للقلق، وهو قرار سيء، وردة فعل سيئة على قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.

وأكد لودريان، أن إيران لن تستفيد من أي شيء بتراجعها عن التزاماتها، ولا الولايات المتحدة أيضا ستستفيد في حال حصول طهران على السلاح النووي، الأمر الذي يحتم اتخاذ إجراءات خفض التصعيد لمنع حدوث المزيد من التوتر الذي يقود لنشوب حرب في المنطقة.

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