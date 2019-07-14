2019/07/14 | 16:57

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منفذ طريبيل يسجل ايرادات يومية باكثر من مليار ونصف المليار دينار

بغداد/..



أكدت هيأة المنافذ الحدودية، تسجيل ارتفاع في واردات منفذ طريبيل الحدودي ليوم أمس، حيث وصلت الايرادات الى مليار 900 مليون دينار.

وذكر بيان للهيأة، تلقته، "عين العراق نيوز"، ان" ذلك جاء في ظل إجراءات مشددة أتخذتها هيأة المنافذ الحدودية نتج عنها احباط العديد من محاولات التهريب بكافة أشكاله والحد من المساس بالأمن القومي للبلاد من خلال أداء الواجب الوظيفي بكل مهنية وفرض السلطة الكمركية في جميع المنافذ الحدودية".

يذكر أن هيأة المنافذ الحدودية منذُ أستلامها مهام قد أتخذت أجراءات صارمة ضد الفساد الاداري والمالي في عموم المنافذ الحدودية.انتهى4

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