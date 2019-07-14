2019/07/14 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس كشفت قيادة شرطة بابل، اليوم الاحد، عن اعتقال 25 مطلوبا بتهم مختلفة، بينهم متهم بجريمة الشروع بالقتل في مناطق عدة بالمحافظة.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفارزها من فوج الطوارئ الرابع , اعتلقت خلال عملية التفتيش ضمن سيطرة الـ77 المدخل الشمالي للمحافظة، متهم بجريمة الشروع بالقتل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 25 مطلوبا بقضايا مختلفة في بابل وكالة خطوة برس.

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