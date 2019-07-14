مذيعة سعودية تستفز الكويتيين وتغضبهم بـــ

2019/07/14 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سكاي برس

أثارت الإعلامية السعودية، سارة دندراوي، غضبا واسعا بين الكويتيين بعد ربطها اسم بلادهم بخبر متعلق بتخفيض أسعار الخمور في قطر.

وتطرقت دندراوي، أمس، ضمن فقرة إخبارية على قناة "العربية" لخبر نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية مؤخرا، يتحدث عن تخفيض أسعار الكحول في قطر، ضمن إجراءات تتعلق ...

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