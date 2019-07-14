انشاء مدينة صناعية مشتركة بين العراق وإيران

2019/07/14 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ كردستان غرب ايران بهمن مراد نيا، الأحد، عن مشروع لانشاء مدينة صناعية مشتركة مع العراق بمشاركة مستثمرين اجانب.

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