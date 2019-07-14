2019/07/14 | 17:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن محافظ كردستان غرب ايران بهمن مراد نيا، الأحد، عن مشروع لانشاء مدينة صناعية مشتركة مع العراق بمشاركة مستثمرين اجانب.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انشاء مدينة صناعية مشتركة بين العراق وإيران ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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