مقرب من الإدارة الأمريكية يكشف «تفاصيل» قصف السعودية من الأراضي العراقية

2019/07/14 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد السياسي العراقي المقرب من #الإدارة_الأميركية #انتفاض_قنبر، اليوم الأحد، أن #الولايات_المتحدة_الأمريكية ممتعضة جداً، بسبب علم #الحكومة_العراقية، بحادثة قصف #المنشآت_النفطية السعودية.وقال قنبر، لـ”الحل العراق“، إن «الحكومة […]

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