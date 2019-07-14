2019/07/14 | 17:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

افاد مصدر امني، الاحد، باصابة مدنيين اثنين بانفجار "رمانة يدوية" قرب منزل موظف وسط بغداد.

وقال المصدر ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اصابة مدنيين اثنين بانفجار "رمانة يدوية" قرب منزل موظف وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اصابة مدنيين اثنين بانفجار "رمانة يدوية" قرب منزل موظف وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).