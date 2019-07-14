الفتح يطالب عبد المهدي بالقبض على المتورط الثاني بقضية تخابر الفلاحي قبل هروبه

2019/07/14 | 17:10

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بغداد:سومر نيوز

دعا تحالف الفتح، الأحد، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي واللجنة العليا المشكلة للتحقيق مع...

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