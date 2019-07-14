سياسية عراقية: لخاطر الله ارحموا عقولنا

2019/07/14 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أعربت عضو تحالف الاصلاح سروة عبد الواحد، اليوم الاحد، عن استغرابها بما وصفته “الموال الجديد” ضد إقليم كردستان، منتقدة الانتقائية في اختيار الاوصاف.وقالت عبد الواحد في تغريدة على حسابها تويتر: “استغرب من الموال الجديد ضد اقليم كوردستان،ركبار القادة استقبلوا الزعماء الكورد على السجادة الحمراء لانهم يأكلون من صحن واحد ،لكن عن رواتب المواطن يتحدون للانتقام منهم”.

واضافت: “صدعتوا رؤوسنا باختيار الرئيس لان حزبه غير انفصالي ولما يختار محافظا لكركوك يعود انفصالي، خاطر الله ارحموا عقولنا”.

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