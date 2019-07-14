2019/07/14 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة مدنيين اثنين بانفجار “رمانة يدوية” قرب منزل موظف في بغداد بدر نيوز/ بغداد… أعلن مصدر امني، اليوم الأحد، إصابة مدنيين اثنين بإنفجار “رمانة يدوية” قرب منزل موظف وسط بغداد.وقال المصدر في تصريح، إطلعت عليه وكالة / بدر نيوز/، إن “رمانة يدوية إنفجرت، عصر اليوم، على منزل موظف في الوقف السني ضمن منطقة الشيخ […]

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