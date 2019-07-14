أمنية ديالى تكشف سر ما احتوته “المضافة الام”: داعش يستغيث من الحشد الشعبي

2019/07/14 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، الاحد، عن سر ما احتوته “المضافة الام” في إمام ويس شمال شرق المحافظة.وقال رئيس اللجنة صادق الحسيني لـ/ المعلومة /، إن”المفارز الامنية المشتركة ضبطت في منطقة الحفاير في أطراف حوض امام ويس ( 65كم شمال شرق بعقوبة) مضافة كبيرة لداعش يطلق عليها بالمضافة الام […]

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