شرطة بغداد: فتح تحقيق مع ضابط مركز على خلفية تلاعب بأوراق متهمين

2019/07/14 | 17:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت قيادة شرطة محافظة بغداد، اليوم الأحد، عن فتح تحقيق مع ضابط مركز على خلفية تلاعب بأوراق متهمين.وذكرت القيادة في بيان تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “قائد شرطة بغداد وجه بفتح تحقيق عاجل وحجز ضابط مركز الأعظمية، وتوجيه لجنة للتحقيق بالموضوع وفق السياقات والضوابط القانونية على خلفية التلاعب […]

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