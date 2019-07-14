الحشد الشعبي: عمليات

2019/07/14 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكدت قيادة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، أن عمليات "إرادة النصر" تعد مقدمة لعمليات مستمرة ضد الإرهاب.

وقال المعاون العملياتي لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي،

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