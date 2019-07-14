أسوة بأقرانهم.. وزير الدفاع يخصص حارساً شخصياً للضباط المتقاعدين

2019/07/14 | 17:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وجه وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الاحد، بتخصيص حارس شخصي للضباط المتقاعدين ممن كانوا برتبة عميد في الجيش الحالي.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب

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