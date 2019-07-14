عشائر صلاح الدين: داعش لن تستطيع احتلال قرى المحافظة مجددا

2019/07/14 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ صلاح الدين… استبعد المتحدث باسم عشائر صلاح الدين، مروان جبارة، الاحد، قدرة المجموعات الارهابية على احتلال مناطق في المحافظة، مطالبا بضرورة عودة العوائل النازحة لدعم الأمن.وقال جبارة لـ /المعلومة/ إن “عصابات داعش الارهابية لديها عناصر يتحركون في قرية الخانوكة قرب الشرقاط وقرب الصينية والصحراء بين ديالى وصلاح الدين”.وأضاف، أن “غاية تلك التحركات […]

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