2019/07/14 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطالباً بالزام مفوضية الانتخابات بتوزيع البطاقة الجديدة البايومترية على موظفي دوائر الدولة من سكان المحافظات المحررة اسوة بوزارة الداخلية والدفاع

أكد الحزب الإسلامي العراقي ، ان التأخير الحاصل في اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات سيكون له تأثير سلبي على موعد انتخابات نيسان 2020 .

وشدد الحزب في تصريح صحفي اصدره بهذا الخصوص على ضرورة الالتزام باعتماد البطاقة البايومترية حصراَ في الممارسة الانتخابية المقبلة، مبيناً بأنها تحمل مميزات عدة من أبرزها طول الاجل وتضمنها صورة الناخب ، واعتماد البصمات العشرة لكل ناخب عراقي.

ونبه الحزب إلى ان محاولة بعض الأطراف العودة إلى البطاقة القديمة ـ مهما كانت المبررات التي تساق لذلك ـ مرفوضة ، وهو سيعيد عمليات التزوير مجدداً للانتخابات، وهو ما شهدته الانتخابات النيابية الأخيرة وبشكل لم يكن بالإمكان اخفاءه ، مضيفاً بأننا نريد انتخابات تعيد الثقة للشعب بالعملية الديمقراطية ، وان تمثل ارادته الحقيقية وتحفزه على تحمل مسؤوليته في اختيار من يمثله من خلال وسائل واليات صحيحة ، وسط خطوات تسهل ذلك ولا تضع العراقيل أمامه .

وتابع : ان البطاقة القديمة التي لا تحتوي على صورة الناخب، يمكن التصويت بها اكثر من مرة، اما البطاقة الجديدة البايومترية لا يمكن التصويت بها دون الشخص المالك ولا يمكن تكرار الانتخاب بها للأكثر من مرة ، مطالباً بالزام مفوضية الانتخابات بتوزيع البطاقة الجديدة البايومترية على موظفي دوائر الدولة من سكان المحافظات المحررة اسوة بوزارة الداخلية والدفاع التي اصبح التحديث لديهم 100%، وكذلك من خلال الفرق الجوالة، والزام الحكومة بجعل البطاقة البايومترية من ضمن المستمسكات المطلوبة في جميع المعاملات كالجوزات وغيرها مما يدفع المواطن الى اخذها والاهتمام بها ، وهو اجراء يضمن تجنب الكثير من التزوير وتغيير ارادة الناخب كما كان يقع سابقاً.

photo_2019-07-14_10-32-52.jpg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحزب الإسلامي يدعو للإسراع بإقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات اعتماد البطاقة البايومترية منعاً للتزوير) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحزب الإسلامي يدعو للإسراع بإقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات اعتماد البطاقة البايومترية منعاً للتزوير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).