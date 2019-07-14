الدفاع تخصص حارساً شخصياً للضباط المتقاعدين في الجيش الحالي

2019/07/14 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أصدر وزير الدفاع نجاح الشمري، اليوم الأحد، قراراً بتخصيص حارس شخصي للضباط المتقاعدين في الجيش الحالي.وذكرت وزارة الدفاع في بيان مقتضب تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “الشمري نسب، اليوم، بتخصيص حارس شخصي للضباط المتقاعدين ممن كانوا برتبة عميد في الجيش الحالي”.وأوضح البيان، ان “القرار جاء أسوة بأقران […]

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